Türk sanayiciler Almanya'nın otomotiv endüstrisi ithalatında ilk 10'a girmeyi hedefliyor

Türk otomotiv firmaları, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde Türkiye'nin bu alanda en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'da düzenlenen Automechanika Frankfurt 2024 fuarındaki yerini aldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, OİB'in Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki organizasyonuyla otomotiv tedarik sanayi sektöründe faaliyet gösteren 339 Türk firmasının katıldığı 10-14 Eylül'deki fuarda yeni iş bağlantıları sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatı bakımından çok önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Mevcut pazarlarda elde edecekleri büyümelerin, bu bölgelere değer bazında yüksek tutarlarla ihracat yaptıkları için milyar dolarlık artılar kazanmalarını sağlayacağını belirten Çelik, "Almanya'nın otomotiv ürünleri ithalatına baktığımızda yaklaşık 158 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ülkenin otomotiv ithalatında öne çıkan ülkeler Çekya, İspanya, Polonya, İtalya, ABD, Fransa ve Slovakya. Türkiye yaklaşık 5 milyar dolar ile 15'inci sırada yer alıyor. Öncelikli hedefimiz ilk 10 arasına girebilmek." ifadelerini kullandı.