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        İznik Gölü'nde rüzgarda sürüklenen deniz botundaki 2 çocuk kurtarıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bindikleri deniz botuyla sürüklenen 2 çocuk kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:09
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        İznik Gölü'nde rüzgarda sürüklenen deniz botundaki 2 çocuk kurtarıldı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bindikleri deniz botuyla sürüklenen 2 çocuk kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Bursa'dan Orhangazi'ye ailesiyle pikniğe gelen Hüseyin (11) ve kardeşi Yasemin A. (7), deniz botuna binerek gölde vakit geçirmeye başladı.

        Rüzgarın etkisiyle kıyıdan açılan botun sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, suya atlayan Hüseyin'i alıp kıyıya getirdi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada bazı kişiler, kıyıdan iyice açılan bottaki kız çocuğunu kurtarmak için göl sahilinden bir işletmeye ait tekneyle hareket etti. Kısa sürede yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bota ulaşan teknedekiler, çocuğu alıp kıyıya ulaştırdı.

        Kızlarının kurtarılmasını sahilde gözyaşlarıyla izleyen anne ve babası, onu sağlıklı görünce büyük mutluluk yaşadı.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yasemin A, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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