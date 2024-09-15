Bursa'da babasının husumetlisini minibüste silahla vuran sanığın görüntüleri dava dosyasında

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce minibüste babasının husumetlisini darbederek silahla yaralayan sanığın görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa'da, 22 Aralık 2023'te yolda karşılaşan Ali İ. (48) ile husumetlisi Hüseyin Ç. (22) arasında yeniden tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından taraflar ayrıldı.

Durumdan haberdar olan Ali İ'nin oğlu Recep İ. (21), Hüseyin Ç'nin durak başında bir yolcu minibüsüne bindiğini gördü.

Hareket saatini bekleyen minibüse babasıyla gelen Recep İ, Hüseyin Ç'yi yanındaki tabancanın kabzasıyla darbedip aynı silahla ateş ederek yaraladı.