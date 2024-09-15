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        Bursa'da babasının husumetlisini minibüste silahla vuran sanığın görüntüleri dava dosyasında

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce minibüste babasının husumetlisini darbederek silahla yaralayan sanığın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:38
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        Bursa'da babasının husumetlisini minibüste silahla vuran sanığın görüntüleri dava dosyasında
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 9 ay önce minibüste babasının husumetlisini darbederek silahla yaralayan sanığın görüntüleri ortaya çıktı.

        Mustafakemalpaşa'da, 22 Aralık 2023'te yolda karşılaşan Ali İ. (48) ile husumetlisi Hüseyin Ç. (22) arasında yeniden tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından taraflar ayrıldı.

        Durumdan haberdar olan Ali İ'nin oğlu Recep İ. (21), Hüseyin Ç'nin durak başında bir yolcu minibüsüne bindiğini gördü.

        Hareket saatini bekleyen minibüse babasıyla gelen Recep İ, Hüseyin Ç'yi yanındaki tabancanın kabzasıyla darbedip aynı silahla ateş ederek yaraladı.

        Olayın ardından tutuklanan ve haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan baba ve oğluna ait görüntüler dava dosyasına girdi.

        Yolcu minibüsünün içini gösteren güvenlik kamerasının kayıtlarında, Hüseyin Ç'nin Ali ve Recep İ'nin geldiğini görünce aracın kapılarının kapatılmasını istediği, daha sonra ise saklanmaya çalıştığı yer aldı.

        Kayıtlarda, Recep İ'nin Hüseyin Ç'yi silahın kabzasıyla darbettiği, tabancasıyla ateş etmesinin ardından minibüsten indiği, babası Ali İ'nin bıçak çektiği, diğer yolcuların kaçıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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