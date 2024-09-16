Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlıyor

        SEMİH ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılan mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEMİH ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılan mesleki ortaokulda dersler bu hafta başlayacak.

        Mesleki ortaokullar uygulaması, MEB'in mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslarla meslek liselerinin kapılarını ilk kez ortaokul kademesindeki öğrencilere açmasından doğdu.

        Öğrencilerin 7'nci sınıftan itibaren meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği atölyeler, 18 ildeki 271 okulda 129 modüller kurs programıyla gerçekleştirildi. Sürece katkı sağlamak için Türkiye'de ilk kez "mesleki ortaokullar" müfredata alındı.

        Pilot olarak Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da 4 meslek lisesinin bünyesinde açılan bu okullara, mevcut ortaokullardan öğrenciler kayıt yaptırabiliyor. Öğrenci, geldiği okulda hangi sınıftaysa mesleki ortaokulda ona göre oluşturulacak sınıflarda öğretim görecek.

        Uygulamayla, öğrencilerin mesleki eğitime karşı farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.

        Ayrıca mesleki ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip lise ve üniversite dönemi için uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

        - "Her sınıf seviyesinde 18-20 öğrencimiz mevcut"

        Pilot uygulama kapsamında İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki ortaokulda şu ana kadar 68 öğrenci kaydedildi.

        Lisenin de müdürlüğünü yapan Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu Müdürü Sedat Paslı, AA muhabirine, programda yer aldıkları için heyecanlı olduklarını anlattı.

        Kayıt döneminin devam ettiğini belirten Paslı, şunları söyledi:

        "Öğrencilerimizin mesleki farkındalıkları, ailelerin ve öğrencilerin meslekleri önceden tanımaları açısından mesleki ortaokulların açılacak olması bizler için çok önemli çünkü öğrencilerimiz daha liseye gelmeden önce uygulama yapabilecekleri, tercih edebilecekleri meslek alanlarını önceden belirleyecekler. Ülkemiz için çok önemli olan mesleki eğitim bir kademe daha önce başlamış olacak. Bunun için okul olarak her türlü önlemimizi aldık. Öğrencilerimizi okulda ağırlayacağız. Her sınıf seviyesinde 18-20 öğrencimiz mevcut."

        Paslı, liseye temel oluşturacak mesleki ortaokullar sayesinde öğrencilerin yeteneklerini ortaokul sıralarında keşfetme imkanı bulabileceğini vurguladı.

        Mesleki ortaokulların öğrencilere önemli avantaj sağlayacağını dile getiren Paslı, "10 yaşından itibaren öğrencilerimiz hangi mesleklere ilgi duyacaklarını, okullardaki atölyelerde alacakları eğitimlerle hangi alanlara daha yatkın olduklarını görebilme imkanına sahip olacakları için bu anlamda önemli bir proje. İnşallah pilot okullar olarak başarılı olur ve ülkemiz için güzel bir sayfa açmış oluruz." dedi.

        Paslı, ortaokul bölümünde derslere bu hafta başlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Fettah Can Bursa'da konser verdi
        Şarkıcı Fettah Can Bursa'da konser verdi
        Bursa'da husumetli iki grubun sandalyeli kavgası kamerada
        Bursa'da husumetli iki grubun sandalyeli kavgası kamerada
        Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
        Bursaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
        Bursaspor'un 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi
        Bursaspor'un 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi
        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
        Bursaspor, 3'üncü Lig seyirci rekorunu kırdı
        Kaçarken polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı
        Kaçarken polis memurunu vuran şüpheli tutuklandı