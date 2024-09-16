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        Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:10
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        Bursa'da bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

        Eskişehir'den Bursa istikametine seyreden M.K. İdaresindeki 16 Z 7325 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurşunlu Köprülü Kavşağı mevkisinde, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü M.K. ile minibüste bulunan Ö.G, Ş.G, M.G, Ş.K, G.G, E.Ö, H.G, M.M.G. ve S.K yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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