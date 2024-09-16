Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Söğütalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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