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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:16
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        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Söğütalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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