Bursa'da yol verme kavgasında bir kişi öldü

Yaralı kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Daha sonra C.N. ve ağabeyi Ö.N. (25) olay yerinden kaçtı.

Cerrah Mahallesi'nde Ali Çubuk (30) ile C.N (20) arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı.

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