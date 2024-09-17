Bursa'da inşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çapkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde yapımı süren binanın 8'inci katında çalışan Aziz Çapkın (30), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini yitirip yere düşerek ağır yaralandı.

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