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        Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti

        Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:02
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        Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti
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        Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İlçeye bağlı kırsal İnikli Mahallesi'nde A.T. (48) idaresindeki 16 AKA 403 plakalı kamyonet ile U.A'nın (23) kullandığı 16 BCB 768 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kavşakta yaşanan kazada, çarpışmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobildeki sürücü U.A. ile E.A. (23) yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, ayrı yollardan kavşağa giren iki aracın çarpıştığı, daha sonra otomobilin tarlaya savrulduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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