GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Katil zanlıları Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de Bursa'da yakalanmıştı.

Sahilde aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen Şahin ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Süleyman Şahin (27) ile önceden aralarında husumet bulunan Ahmet A. (22) ve Hasan Emre Ş. (19), Gemlik Gençali Mahallesi'nde 11 Eylül'de karşılaşmıştı.

Süleyman Şahin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Ahmet A. ve Hasan Emre Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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