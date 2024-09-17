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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:12
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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Süleyman Şahin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Ahmet A. ve Hasan Emre Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Süleyman Şahin (27) ile önceden aralarında husumet bulunan Ahmet A. (22) ve Hasan Emre Ş. (19), Gemlik Gençali Mahallesi'nde 11 Eylül'de karşılaşmıştı.

        Sahilde aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen Şahin ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

        Katil zanlıları Ahmet A. ve Hasan Emre Ş. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Eylül'de Bursa'da yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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