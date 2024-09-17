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        Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen yaşamını yitirdi

        Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:04
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        Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen yaşamını yitirdi
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        Bursaspor'un eski başkanlarından Kani Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bursaspor'un Tokat Belediye Plevnespor ile 15 Eylül'de sahasında oynadığı maç öncesi, kalp krizi geçiren ve bir hastanede yoğun bakıma alınan Şen, kurtarılamadı.

        Şen'in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Hamzabey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek.

        - Bursaspor'dan taziye mesajı

        Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Kani Şen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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