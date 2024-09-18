Bursa'da yolunu kestiği husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ömer A, aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Taner P'nin kullandığı 34 GDL 80 plakalı kamyoneti Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir süre araçla takip etti.

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