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        Bursa'da yolunu kestiği husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da husumetli olduğu kişiyi araçla takip edip yolunu kestikten sonra silahla bacağından yaralayan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:48
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        Bursa'da yolunu kestiği husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'da husumetli olduğu kişiyi araçla takip edip yolunu kestikten sonra silahla bacağından yaralayan zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer A, aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Taner P'nin kullandığı 34 GDL 80 plakalı kamyoneti Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir süre araçla takip etti.

        Mustafa Karaer Caddesi'ne geldiği sırada kamyonetin önünü kesen Ömer A, yanındaki tabancayla Taner P'yi bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Taner P, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Ömer A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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