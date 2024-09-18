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        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:40
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        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Adliye Karakafa (72), dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

        Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine Karakafa'yı arama çalışması başlatıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Bursa Mag-Der) ekiplerinin katıldığı aramalar, Kurşunlu ve çevresinde devam ediyor.

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