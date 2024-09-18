Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

Ekipler, çeşitli suçlardan 34 kaydı olan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen A.A, hırsızlıktan 4 yıl ceza alan E.A, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ile dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan A.C'yi yakaladı.

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