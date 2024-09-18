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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:01 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:07
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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, çeşitli suçlardan 34 kaydı olan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen A.A, hırsızlıktan 4 yıl ceza alan E.A, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ile dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan A.C'yi yakaladı.

        5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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