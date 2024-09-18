Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Aydın (24) yönetimindeki 16 BFR 895 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Başbay'a (65) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Aydın ile Başbay yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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