Tescilli "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat başladı

Bursa'nın coğrafi işaret tescilli değerlerinden "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nin üretildiği arazilerde hasat mesaisi başladı.

Kuru fasulye çeşidinin adını aldığı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 800 dekar alanda ekim yapan üreticilere İnegöl Belediyesince hasat makinesi desteği sağlandı.

Mahalledeki üreticileri ziyaret ederek hasada katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin sanayi, turizm ve tarım değerleriyle daha iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Eken, biçen tüm üreticilere, emek veren paydaşlara teşekkür eden Taban, "Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bunu pandemiyle beraber hepimiz yaşadık ve hissettik. Bugün cebinizde paranız da olsa, üreten ürününü size satmıyorsa paranın hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla kendimiz üretiyor olabilmemiz, kendi kendimize yetebiliyor olmamız çok önemli." dedi.

Taban, Cerrah Mahallesi'nin fidan ve çöğürcülükte (tohumdan küçük anaç fidan yetiştiriciliği) öncü bir bölge olduğunu, kuru fasulyesinin de kendine has özellikleriyle nam yapmış bir ürün olduğunu vurguladı.