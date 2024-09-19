Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tescilli "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat başladı

        Bursa'nın coğrafi işaret tescilli değerlerinden "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nin üretildiği arazilerde hasat mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tescilli "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın coğrafi işaret tescilli değerlerinden "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nin üretildiği arazilerde hasat mesaisi başladı.

        Kuru fasulye çeşidinin adını aldığı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 800 dekar alanda ekim yapan üreticilere İnegöl Belediyesince hasat makinesi desteği sağlandı.

        Mahalledeki üreticileri ziyaret ederek hasada katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin sanayi, turizm ve tarım değerleriyle daha iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

        Eken, biçen tüm üreticilere, emek veren paydaşlara teşekkür eden Taban, "Tarımın çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bunu pandemiyle beraber hepimiz yaşadık ve hissettik. Bugün cebinizde paranız da olsa, üreten ürününü size satmıyorsa paranın hiçbir hükmü yok. Dolayısıyla kendimiz üretiyor olabilmemiz, kendi kendimize yetebiliyor olmamız çok önemli." dedi.

        Taban, Cerrah Mahallesi'nin fidan ve çöğürcülükte (tohumdan küçük anaç fidan yetiştiriciliği) öncü bir bölge olduğunu, kuru fasulyesinin de kendine has özellikleriyle nam yapmış bir ürün olduğunu vurguladı.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen kuru fasulyenin özelliklerine işaret eden Taban, şöyle konuştu:

        "Sağlık açısından ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Kalori olarak oldukça düşük, vitamin olarak yüksek değerlere sahip. Sindirim sistemine yardımcı olan bir ürün. A vitamini yüksek, içinde bulunan antioksidanlarla yaşlanmayı yavaşlatan, göz sağlığına fayda sağlayan bir ürün. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındıran, bedenin güçlü kalmasını sağlayan bir ürün aynı zamanda. Kalp ritmini ve kan basıncını da düzenleyici bir özelliğe sahip. Fasulye yemeği bilindiği gibi bir gün önceden ıslatılıp o şekilde pişirilir. Cerrah kuru fasulyesi ise hemen ocağa konulup pişirilebilme özelliğine sahip. Biz bu ürünün geliştirilmesini ve tanıtılmasını arzu ettik. Cerrah kuru fasulyesiyle ilgili yerel derneklerimizle yaptığımız çalışmalar oldu, Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle çalışmalarımız oldu. Üretim artsın istedik. Sağ olsun çiftçilerimizin büyük gayreti oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

        Taban, çiftçilere hasatta yardımcı olması için fasulyenin kabuğundan ayrılmasını kolaylaştıran makine temin ederek üreticilerin hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Kansere yenik düşen emekli polis memuru törenle toprağa verildi
        Kansere yenik düşen emekli polis memuru törenle toprağa verildi
        Otomobiliyle avukata çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
        Otomobiliyle avukata çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor
        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor