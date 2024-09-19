Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İskele Meydanı'ndaki törende anıta çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Mudanya Temsilciliğini ziyaret etti.

        Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Halil Şimşek, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Hastanedeki patlamaya hemşire mi neden oldu?
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Nurcan'ı 11 kurşunla öldüren katile 'iyi hal' indirimi!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kahvehanede okey oynarken...
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kahvehanede okey oynarken...
        Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polise ağırlaştırılmış müeb...
        Bursa'da annesi, 2 ağabeyi ve yengesini öldüren polise ağırlaştırılmış müeb...
        Tescilli "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat başladı
        Tescilli "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat başladı
        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı