Mustafakemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Törene, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Bursa Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Ahmet Meydan, Muharip Gaziler Derneği Mustafakemalpaşa Temsilcisi Erdinç Hazar,, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte gaziler ve aileleri katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından gaziler ve aileleri onuruna Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri'nde geleneksel vefa yemeği düzenlendi.

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