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        Mustafakemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:42
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        Mustafakemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhurluk Alanı'ndaki törende anıta çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende yapılan konuşmaların ardından gaziler ve aileleri onuruna Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri'nde geleneksel vefa yemeği düzenlendi.

        Törene, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Bursa Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Ahmet Meydan, Muharip Gaziler Derneği Mustafakemalpaşa Temsilcisi Erdinç Hazar,, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte gaziler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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