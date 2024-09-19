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        Orhangazi'de zeytinliğe savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:36
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        Orhangazi'de zeytinliğe savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Bülent S. (48) idaresindeki 77 ACF 751 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Kerametaltı mevkisinde kontrolden çıkarak zeytinliğe girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, 3 zeytin ağacına çarparak durabildi.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Bülent S, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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