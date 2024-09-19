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        Tophane'den Mudanya'ya 16. Bisiklet Turu, 22 Eylül'de yapılacak

        Bursa'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:33
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        Tophane'den Mudanya'ya 16. Bisiklet Turu, 22 Eylül'de yapılacak
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        Bursa'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Mottosu "Yeşile pedalla, yeniden yeşile pedalla" olarak belirlenen, Tophane Rotary Kulübünce 2009'dan bu yana yapılan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa Temsilciliği, çeşitli bisiklet grupları üyeleri ve bireysel bisikletçilerin yer aldığı organizasyona bu yıl da yüzlerce bisikletseverin katılması bekleniyor.

        Etkinliğin mimarları olan Nuray ve Hakan Özdündar anısına 15-70 yaş grubu bisikletçilerin katılımıyla düzenlenecek 33,6 kilometre uzunluğundaki tur, Osmangazi ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı'ndan başlayacak.

        Kask takmanın zorunlu olduğu tura katılan bisikletçilere, başlangıç kayıt noktasında özel yapım bisikletçi forması hediye edilecek.

        Etkinlik, bir bölümü bisikletçilere ayrılacak olan Atatürk Caddesi, Ulu Cami, Heykel Saat Kulesi, İnönü Caddesi, Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara Yolu, Kent Meydanı, Merinos, Sırameşeler, BUSKİ, Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Esentepe Kavşağı, Mudanya Yolu, Korupark, Özdilek Geçit ve Mudanya Devlet Hastanesi güzergahlarının geçilmesinin ardından Mudanya Mütareke Meydanı'nda sona erecek.

        Mudanya Mütareke Meydanı'nda tura katılan bisikletçilere kumanya dağıtılacak, hediye çekilişi ve konserle etkinlik tamamlanacak. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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