İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ragap'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokağı'nda bir apartmanda ikamet eden Mısır uyruklu Mossad Ragap (61), ailesi tarafından hareketsiz bulundu.

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