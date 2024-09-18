Gemlik'te kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kadına ulaşıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kadına ulaşıldı.
İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Adliye Karakafa, 17 Eylül Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine Karakafa'yı arama çalışması başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Bursa Mag-Der) ekiplerinin katıldığı aramalar, Kurşunlu ve çevresinde sürdürüldü.
Gemlik-Kurşunlu Çevre Yolu kenarında bu sabah bulunan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
Adliye Karakafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.