Gemlik'te kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Bursa Mag-Der) ekiplerinin katıldığı aramalar, Kurşunlu ve çevresinde sürdürüldü.

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