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        Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'da, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:49
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        Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'da, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.B. (36) yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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