Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı

Ekipler, yaptıkları incelemede, kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiğini tespit etti.

Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Geçit Mahallesi'ndeki hurdacıların bulunduğu bölgede devriye gezerken bir arsada etil kloroformat maddesi için kullanılan yaklaşık 80 varil buldu.

Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.

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