Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı

        Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Geçit Mahallesi'ndeki hurdacıların bulunduğu bölgede devriye gezerken bir arsada etil kloroformat maddesi için kullanılan yaklaşık 80 varil buldu.

        Zabıta memurlarının ihbarı üzerine AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiğini tespit etti.

        Varilleri, geri dönüşüm işi yapan E.Y.'nin bıraktığı belirlenirken E.Y.'ye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        Bursa'da boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu
        Bursa'da boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu
        Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayıp Alzheimer hastası kadın, 43 saat sonra bulundu
        Kayıp Alzheimer hastası kadın, 43 saat sonra bulundu
        Mısırlı kiracı, evinde ölü bulundu
        Mısırlı kiracı, evinde ölü bulundu
        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Tophane'den Mudanya'ya 16. Bisiklet Turu, 22 Eylül'de yapılacak
        Tophane'den Mudanya'ya 16. Bisiklet Turu, 22 Eylül'de yapılacak