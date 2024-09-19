Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Basketbol: 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ilk maçlar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:35 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ilk maçlar yapıldı.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında Bursaspor Basketbol ile Mersin Spor karşılaştı. Müsabakayı 97-93 kazanan Mersin ekibi adını finale yazdırdı.

        Günün diğer maçında Darüşşafaka Lassa'yı 107- 92 yenen TOFAŞ finale çıktı.

        Turnuvada Mersin Spor ile TOFAŞ, 21 Eylül Cumartesi günü finalde karşılaşacak. Aynı gün Bursaspor Basketbol ile Darüşşafaka Lassa da üçüncülük için karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cez...
        Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cez...
        Bursa'da boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu
        Bursa'da boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu
        Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayıp Alzheimer hastası kadın, 43 saat sonra bulundu
        Kayıp Alzheimer hastası kadın, 43 saat sonra bulundu
        Mısırlı kiracı, evinde ölü bulundu
        Mısırlı kiracı, evinde ölü bulundu
        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu
        İnegöl'de bir kişi evinde ölü bulundu