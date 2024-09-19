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        Bursa'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:49 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:49
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        Bursa'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

        Emirhan T'nin (22) kullandığı 16 H 5722 plakalı motosiklet, Göl Sahil Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap T'ye (46) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehtap T. yaralandı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi yapılan yaralı, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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