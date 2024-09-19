Bursa'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Emirhan T'nin (22) kullandığı 16 H 5722 plakalı motosiklet, Göl Sahil Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap T'ye (46) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehtap T. yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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