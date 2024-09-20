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        Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi

        Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 01:40 Güncelleme: 20.09.2024 - 01:49
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        Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi
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        Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.

        Osmangazi Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Turgay Kızıltuğ yönetti.

        Gecede sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren ile olan anılarını paylaştı.

        Konserde, Zeki Müren'e ait "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Taşı" ve "Unut Sevme Beni" gibi şarkılar seslendirdi.

        Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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