Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi

Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, Zeki Müren'e ait "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Taşı" ve "Unut Sevme Beni" gibi şarkılar seslendirdi.

Gecede sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren ile olan anılarını paylaştı.

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