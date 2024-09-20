Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi
Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.
Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.
Osmangazi Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Turgay Kızıltuğ yönetti.
Gecede sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren ile olan anılarını paylaştı.
Konserde, Zeki Müren'e ait "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Taşı" ve "Unut Sevme Beni" gibi şarkılar seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.