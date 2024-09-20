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        Bursa'da müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulda, yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:43
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        Bursa'da müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulda, yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından, "Bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdı" haberine ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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