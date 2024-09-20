Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme Alzheimer hastalığını önlüyor

Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Cemile Haki, düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi diyetin Alzheimer hastalığını önlediğini belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dünya Alzheimer Ayı" dolayısıyla Doç. Dr. Haki'nin görüşlerine yer verildi.

Haki, ilerleyen yaşla ortaya çıkan Alzheimer'ın, bellek bozuklukları ile kişilik ve davranış değişikliklerini beraberinde getirdiğini bildirdi.

"Demans" denilen bunamaların en sık nedeninin yüzde 60-70 Alzheimer olduğunu aktaran Haki, nedeni henüz net bilinemeyen bu rahatsızlığın gelişiminde birtakım çevresel ve genetik etkenlerin rol aldığını belirtti.

Doç. Dr. Haki, 65 yaş üzerinde her 5 yılda bir Alzheimer riskinin 2 kat arttığına işaret ederek, "Ailede Alzheimer varsa bu kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 10 ila 30 arttığını görüyoruz. Bunun dışında kafa travması, kolesterol yüksekliği, tansiyon, şeker ve obezite gibi birtakım kardiyovasküler risk faktörlerinin, yetersiz beslenmenin, asosyal bir yaşam tarzının, depresyonun, işitme bozukluklarının bu hastalığa neden olabileceği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlı bir kişide unutkanlık başlıyorsa mutlaka Alzheimer'ın düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Haki, şöyle devam etti: