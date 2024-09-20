Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Yaasmeen, White, Hande Korkut, Lila Şengün (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Julia, Burcu Yönder, Ndiaye, Zeynep Sena Usta)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Emily (Gizem Güresen, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Beğüm Kaçmaz, Merve Nezir)
Setler: 19-25, 17-25, 15-25
Süre: 77 dakika (28, 25, 24)
BURSA
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