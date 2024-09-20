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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:39
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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

        Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Yaasmeen, White, Hande Korkut, Lila Şengün (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Julia, Burcu Yönder, Ndiaye, Zeynep Sena Usta)

        Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Emily (Gizem Güresen, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Beğüm Kaçmaz, Merve Nezir)

        Setler: 19-25, 17-25, 15-25

        Süre: 77 dakika (28, 25, 24)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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