Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yeni satışa çıkan cep telefonlarının çalındığı anlar güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 çocuğun bir cep telefonu mağazasından dün satışa sunulan 2 akıllı telefonu alıp kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 01:07 Güncelleme: 21.09.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yeni satışa çıkan cep telefonlarının çalındığı anlar güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 çocuğun bir cep telefonu mağazasından dün satışa sunulan 2 akıllı telefonu alıp kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bir cep telefonu mağazasına gelen 3 çocuk, cep telefonu stantlarında sergilenen teşhir ürünleri inceledi.

        Satışa yeni sunulan Apple'ın son akıllı telefon modeli IPhone 16 ve IPhone 16 Pro'nun stantlara bağlı olan kelepçelerini koparan çocuklar, telefonları alıp bayiden çıktı.

        Ürünlerin eksik olduğunu fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Çalışanların ifadelerine başvurup güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çocukların telefonları alıp bayiden çıktığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        BM Güvenlik Konseyi, acil oturumla toplandı
        BM Güvenlik Konseyi, acil oturumla toplandı
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler

        Benzer Haberler

        Bursa'da yabancı uyruklu kişilere sahte evrak düzenleyen 3 şüpheli tutuklan...
        Bursa'da yabancı uyruklu kişilere sahte evrak düzenleyen 3 şüpheli tutuklan...
        Bursa'da engelli genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi
        Bursa'da engelli genç için temsili asker eğlencesi düzenlendi
        Bursa'da 'sahte kart' operasyonu; 3 tutuklama
        Bursa'da 'sahte kart' operasyonu; 3 tutuklama
        3 çocuğun 35 saniyedeki 160 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada
        3 çocuğun 35 saniyedeki 160 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme Alzheimer hastalığını ön...
        Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme Alzheimer hastalığını ön...