Bursa'da yeni satışa çıkan cep telefonlarının çalındığı anlar güvenlik kamerasında

Ürünlerin eksik olduğunu fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Satışa yeni sunulan Apple'ın son akıllı telefon modeli IPhone 16 ve IPhone 16 Pro'nun stantlara bağlı olan kelepçelerini koparan çocuklar, telefonları alıp bayiden çıktı.

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