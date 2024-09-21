Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'da yapımı süren TEKNOSAB Kavşağı'nı inceledi

Karacabey ilçesi sınırları içindeki şantiye alanına gelen Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'dan kavşak ve bağlantı yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yapımı devam eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

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