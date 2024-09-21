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        Bursa'da ağaca çarpan otobüsteki 5 yolcu yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaca çarpan otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:14
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        Bursa'da ağaca çarpan otobüsteki 5 yolcu yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaca çarpan otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

        Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı belediye otobüsü, Kurtoğlu Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda sağanak sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarptı.

        Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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