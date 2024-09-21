Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Merve Atlıer, Mitchem, Bianka, Klimets, Ceren Karagöl (Berre İnce, Simay Kurt, Elif Kapar, Selen Köse, Mirtskhulava, Ecesu Söner)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Micaya, Sangiacomo, Ndiaye, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Ndiaye, Lila Şengün, Ghandi, Burcu Yönder, Rodriguez)
Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 25-21
Süre: 121 dakika (26, 26, 30, 39)
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