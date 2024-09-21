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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:46
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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

        Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Merve Atlıer, Mitchem, Bianka, Klimets, Ceren Karagöl (Berre İnce, Simay Kurt, Elif Kapar, Selen Köse, Mirtskhulava, Ecesu Söner)

        Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Micaya, Sangiacomo, Ndiaye, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Ndiaye, Lila Şengün, Ghandi, Burcu Yönder, Rodriguez)

        Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 25-21

        Süre: 121 dakika (26, 26, 30, 39)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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