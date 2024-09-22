Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güresen, Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)
Aras Kargo: Bianka, Ecesu Söner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Berre İnce, Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Berre İnce, Yuliia, Elisa Tuana Köse)
Setler: 25-9, 22-25, 15-25, 25-21, 15-11
Süre: 125 dakika (20, 27, 31, 29, 18 )
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