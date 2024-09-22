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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:27
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        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

        Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güresen, Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)

        Aras Kargo: Bianka, Ecesu Söner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Berre İnce, Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Berre İnce, Yuliia, Elisa Tuana Köse)

        Setler: 25-9, 22-25, 15-25, 25-21, 15-11

        Süre: 125 dakika (20, 27, 31, 29, 18 )

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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