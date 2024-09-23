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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot öldü

        Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:48
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot öldü
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        Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

        Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Bursa Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının saat 07.56'da eğitim yapmak üzere havalimanından kalkış yaptığı belirtildi.

        Uçağın saat 08.15 sıralarında iniş yaptığı esnada pist bölgesine düşmek suretiyle kaza kırıma uğradığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Havalimanı kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede uçağın piste teker koyduğu, akabinde hızlı bir şekilde tekrar kalktığı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptıktan sonra ikinci piste düşmek suretiyle kaza meydana gelmiştir. Bahse konu uçak içerisinde bulunan iki pilot kaza sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Havalimanımız normal faaliyetlerine devam etmektedir."

        Açıklamada, gerekli inceleme için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilme yapıldığı ve ilgili ekiplerin beklendiği kaydedildi.

        Eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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