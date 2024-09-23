Bursa'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeşlerin durumu annesi İ.M'ye bildirmesi üzerine kanalın olduğu yere gelen anne, kendi imkanlarıyla oğlunu su kanalından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hotanlı Mahallesi'nde bölgede tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Faruk Melle, kardeşleriyle oyun oynarken evlerinin önünde bulunan sulama kanalına düştü.

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