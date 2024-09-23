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        Bursa'da 37. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Ahilik Haftası, Bursa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:27
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        Bursa'da 37. Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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        Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Ahilik Haftası, Bursa'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kutlama programı kapsamında, mesleki hayatında başarı gösteren, çevresi tarafından sevilen ve sayılan esnaftan köftecilik mesleğini icra eden Ceylan Çetin ilin ahisi, otomobil tamircisi Mehmet Taşkın ilin kalfası, elektrikçi Efe Aydoğdu da ilin çırağı seçildi.

        Cumhuriyet Caddesi Ertuğrul Bey Meydanı'nda düzenlenen açılış programında konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, yüz yıllardır bu topraklarda esnaf ve sanatkarları bir arada tutan, onlara yol gösteren bu kültürün, her zaman toplumsal barışın, ekonomik istikrarın ve kaliteli iş yapmanın teminatı olduğunu ifade etti.

        Ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarların, tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyeceğini aktaran Bilgit, "Bu duygu ve düşüncelerle ahi Evran Veli'yi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta ahi esnaflarımız olmak üzere bütün ticaret erbabını ve hemşehrilerimizin 37'nci Ahilik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

        Programda, Cumhuriyet Caddesi Sanayicileri ve İşadamları Derneğince, Osmangazi Belediyesinde temizlik işleri görevi yapan ve çarşıda bulduğu paraları sahibine ulaştıran temizlik görevlisine plaket takdim edildi.

        İl Müftü Yardımcısı Şevket Bulut tarafından yapılan Ahilik duasının ardından, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince vatandaşlara Ahi pilavı ve ayran ikram edildi.

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