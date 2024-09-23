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        Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 23.09.2024 - 20:43
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        Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Enes Ş. idaresindeki 77 ACD 971 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında trafik ışıklarında beklerken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Sürücü Enes Ş. ile yanındaki kişi araçtan inerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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