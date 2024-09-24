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        Bursa TKDK İl Koordinatörlüğüne Bekir Güre atandı

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü görevine Bekir Güre getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:24
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        Bursa TKDK İl Koordinatörlüğüne Bekir Güre atandı
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        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü görevine Bekir Güre getirildi.

        TKDK Bursa İl Koordinatörlüğünde görev değişimi yaşandı.

        Bursa'da 4 yıldır fiilen TKDK İl Koordinatörü olarak görev yapan Bilal Tunç'un yerine TKDK Kars İl Koordinatör Bekir Güre atandı.

        Gerçekleştirilen devir teslim töreninde, eski koordinatör Bilal Tunç'a plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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