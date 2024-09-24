Bursa TKDK İl Koordinatörlüğüne Bekir Güre atandı

Bursa'da 4 yıldır fiilen TKDK İl Koordinatörü olarak görev yapan Bilal Tunç'un yerine TKDK Kars İl Koordinatör Bekir Güre atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü görevine Bekir Güre getirildi.

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