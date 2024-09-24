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        Bursa'da Yunus ekiplerinin "huzur güven" uygulamasında aranan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen "huzur güven" uygulamasında, aranan bir zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:54
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        Bursa'da Yunus ekiplerinin "huzur güven" uygulamasında aranan şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen "huzur güven" uygulamasında, aranan bir zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polislerince Hacivat Mahallesi'nde "huzur güven" uygulaması yapıldı.

        Uygulamada, 63 araç ve 181 kişinin bilgileri sorgulandı.

        Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 5 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        "Basit yaralama" suçundan aranan şüpheli yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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