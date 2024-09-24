Bursa'da müstehcen içerikli sosyal medya paylaşımıyla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müstehcenlik suçu kapsamında 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tophane Surları mevkisinde çekilerek 20 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, 18 Eylül'de çekilen müstehcen içerikli görüntülerdeki kişilerin M.T. (27) ve H.K. (31) olduğunu belirledi. Yıldırım ilçesinde ayrı mahallelerdeki adreslerinde yakalanan M.T. ve H.K, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaşanın ise Z.F. (31) olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, "Görüntüyü çektikten sonra işte olduğum için vaktim yoktu, polise başvuruda bulunamadım. O yüzden sosyal medya hesaplarına attım." dediği öğrenilen Z.F. ise "suçu bildirmemek ve müstehcen görüntüleri yayınlamak"tan adliyeye sevk edildi. Z.F, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.