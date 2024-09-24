Bursalı kadın üreticiler devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdı

MUSTAFA YILMAZ - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek alan Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri, yöreye özel meyvelerden yapılan meyve suyu, ev yapımı salça, reçel ve tarhana gibi ürünlerde kapasiteyi arttırarak 20 kadına istihdam sağladı.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki kırsal Aksu Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıl önce bir araya gelen kadınlar, dernek kurup kahvaltı evi açtı. Aynı zamanda yöresel ürünler üretmeye de başlayan kadınlar, 3 yıl önce Kestel Belediyesi öncülüğünde, "2021 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında BEBKA'dan destek alarak üretimlerini profesyonel ortama taşıdı.

BEBKA'dan aldıkları 2 milyon 300 bin liralık destekle yaklaşık 3 milyon 100 bin liralık yatırım yapan dernek, meyve suyu makinesi, dolum ve etiketleme makinesi, soğutma tankı, dolum tankı edinerek üretim kapasitelerini arttırdı. Yöreye özgü kendi yetiştirdikleri 7 çeşit meyveden yaptıkları içeceğe patent de alan 20 kadın, meyveleri yetmediğinde çevre köylerdeki kadınlardan da tedarik sağladı. Talebe göre yıllık yaklaşık 3 ton meyve suyu, 4 ton salça, 1 ton reçel ve 5 ton da tarhana üreten kadınlar, internet sitelerinden, sosyal medyadan ve işlettikleri kahvaltı evinden satışlarını yapıyor.

- Üretim için makinelerin yanında eğitimler de verildi Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Gülşah Aktaşçay, AA muhabirine, aldıkları destekle üretimlerini arttırdıklarını söyledi. Yıllık talebe göre üretim yaptıklarını ve özellikle patentli meyve suyunun revaçta olduğunu aktaran Aktaşçay, "Meyve suyunu 3 ton rahat yapıyoruz. Aynı zamanda salçamızı da ona keza o civarlarda 2-3 ton, daha da fazlası olduğu dönemler oluyor. Reçellerimiz daha az, 500 kilogram ya da bir ton aralığında üretiyoruz. Tarhanamız çok satılıyor, yılda 5 ton sattığımız oluyor." dedi.

Mahallelerinin çok zengin bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Aktaşçay, şöyle konuştu: "Köyümüz köy gibi bir köy. Köyümüzde hayvancılık da var. Tarhanamızın sütünü köyümüzden temin ediyoruz. Meyvelerimizi köyümüzden temin ediyoruz. Sıkıştığımız dönemlerde meyve yetiştiremediğimiz dönemlerde diğer civar köylerdeki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Oralardan kendimize meyve alıyoruz. Bu bir kadın dayanışması. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu kapsamda da çok teşekkür ediyorum. Yani altyapı oluşturup bu zamana kadar gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Köy halkımız da bu konuda çok özverilidir. Herhangi bir isteğimiz, ricamız olduğu zaman hiç kimse kırmaz. Biz 15 yıllık bir derneğiz. Eşlerimizle ilk etapta tabii ki de biraz problemler yaşandı ama her zaman destek oldular, yanımızda oldular."

BEBKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanvekili Erhan Öztürk, 2021 yılı mali destek programı kapsamında Kestel Belediyesinin başvurusu üzerine derneğe destekte bulunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Projemizin toplam bütçesi 2024 yılı rakamlarıyla 3 milyon 100 bin lira, vermiş olduğumuz destek ise 2 milyon 300 bin lira civarında. Proje kapsamında reçel ve meyve suyu üretimine yönelik makine ve ekipmanlar alındı. Yine paketleme ve dolumla ilgili makina ekipmanları da alındı. Yine burada gıda güvenliği ve ürünlerin satışıyla ilgili kadınlarımıza eğitimler verildi. Marka tescili gerçekleştirildi.

Baştan sona bütün süreçlerle ilgili bir desteğimiz oldu. Benzer projeleri yine Kestel Belediyemizle işbirliğinde diğer köylerimize de vermiştik. Burada da yine yörede üretilen özellikle kısa sürede tüketilmesi gereken meyvelerin daha uzun vadede değerlendirilmesi için işlenmesi hem ilçedeki köyümüzdeki kadınlarımızın ekonomiye katkısını arttırıyor hem de kırsaldan kente olan göçün yaratmış olduğu sosyal problemlerin önüne geçmiş oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu destek kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yerelde üretilen tarımsal ürünlerin arttırılması yönünde bir destek programıydı."