Çocukların bağışıklığını artırarak kışa hazırlamak hastalıklardan koruyor

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer, çocukları hastalıklardan korumanın yolları ve kış mevsiminde güçlü bağışıklık sistemi için yapılması gerekenlerle ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Soyer, çocukların okul başlangıç döneminde aile hekimi ya da çocuk hastalıkları hekimine muayene ettirilmesinin yararlı olacağını belirtti.

Hekimin uygun görmesi halinde vitamin ve mineral bakımından taramalar yapabileceğini aktaran Soyer, "Genel bir muayene de yapmış olur. Kış mevsimine girmeden çocuğun günlük A vitamini, C vitamini, D vitamini ve demir takviyelerini dışarıdan beslenerek alıp almadığının kontrolünü mutlaka yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Soyer, çocuklarda üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyon bulgularının başta ateşle kendini gösterdiğine dikkati çekti. Bu konuda yapılması gerekenlere değinen Soyer, şu bilgileri paylaştı: "İlkokul çağı çocuklarında 3 günden daha fazla süren 38 derece ve üstü inatçı ateş, iştah kaybı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, ciddi eklem ağrıları durumlarında mutlaka aile hekimine ya da çocuk hekimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak çocuğun neşesi yerinde, iştahı normal ve inatçı olmayan bir ateş söz konusu ise hekime başvurmadan evde takibi yapılabilir. Ateş ve iştah takibi, ailelere en fazla önerdiğimiz şey. Bunu yakın takip ettiğimiz sürece çocuğun neşesi yerinde, iştah ve sıvı alımında herhangi bir problem yoksa çocuklarımızı hekime getirmeden ve endişe etmeden takip edebiliriz."

- "Çocuklarınızı açık havaya çıkarın" Soyer, çocukların bağışıklık sistemleri güçlü, kışa hazır girebilmeleri ve hastalıklardan uzak kalmaları için aileler kadar okuldaki öğretmenlere de önemli rol düştüğünü vurguladı. Sınıfların her teneffüste mutlaka havalandırılması gerektiğini kaydeden Soyer, "Uzun teneffüsler sonrasında öğretmenlerimiz çocukların el hijyenine dikkat etmeli, özellikle yemekten ya da tuvaletten sonra çocukların ellerini yıkadıklarından emin olmalıdırlar. Ayrıca çocuklar sabah sınıfa geldiklerinde tok olup olmadıklarını sorgulamalarında da çok fayda var." görüşlerini aktardı.