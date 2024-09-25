Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çocukların bağışıklığını artırarak kışa hazırlamak hastalıklardan koruyor

        Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer, çocukları hastalıklardan korumanın yolları ve kış mevsiminde güçlü bağışıklık sistemi için yapılması gerekenlerle ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların bağışıklığını artırarak kışa hazırlamak hastalıklardan koruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Soyer, çocukları hastalıklardan korumanın yolları ve kış mevsiminde güçlü bağışıklık sistemi için yapılması gerekenlerle ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Soyer, çocukların okul başlangıç döneminde aile hekimi ya da çocuk hastalıkları hekimine muayene ettirilmesinin yararlı olacağını belirtti.

        Hekimin uygun görmesi halinde vitamin ve mineral bakımından taramalar yapabileceğini aktaran Soyer, "Genel bir muayene de yapmış olur. Kış mevsimine girmeden çocuğun günlük A vitamini, C vitamini, D vitamini ve demir takviyelerini dışarıdan beslenerek alıp almadığının kontrolünü mutlaka yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

        Soyer, çocuklarda üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyon bulgularının başta ateşle kendini gösterdiğine dikkati çekti.

        Bu konuda yapılması gerekenlere değinen Soyer, şu bilgileri paylaştı:

        "İlkokul çağı çocuklarında 3 günden daha fazla süren 38 derece ve üstü inatçı ateş, iştah kaybı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, ciddi eklem ağrıları durumlarında mutlaka aile hekimine ya da çocuk hekimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak çocuğun neşesi yerinde, iştahı normal ve inatçı olmayan bir ateş söz konusu ise hekime başvurmadan evde takibi yapılabilir. Ateş ve iştah takibi, ailelere en fazla önerdiğimiz şey. Bunu yakın takip ettiğimiz sürece çocuğun neşesi yerinde, iştah ve sıvı alımında herhangi bir problem yoksa çocuklarımızı hekime getirmeden ve endişe etmeden takip edebiliriz."

        - "Çocuklarınızı açık havaya çıkarın"

        Soyer, çocukların bağışıklık sistemleri güçlü, kışa hazır girebilmeleri ve hastalıklardan uzak kalmaları için aileler kadar okuldaki öğretmenlere de önemli rol düştüğünü vurguladı.

        Sınıfların her teneffüste mutlaka havalandırılması gerektiğini kaydeden Soyer, "Uzun teneffüsler sonrasında öğretmenlerimiz çocukların el hijyenine dikkat etmeli, özellikle yemekten ya da tuvaletten sonra çocukların ellerini yıkadıklarından emin olmalıdırlar. Ayrıca çocuklar sabah sınıfa geldiklerinde tok olup olmadıklarını sorgulamalarında da çok fayda var." görüşlerini aktardı.

        Çocukların günlük A, C, D vitaminleri ile demir bakımından kış mevsimine özel meyve ve sebzelerle beslenmesini çok önemsediklerini belirten Soyer, bunun yanı sıra uyku ve günlük sıvı alımına da özen gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kış döneminde çocukların mutlaka spor yapması gerektiğine işaret eden Soyer, şu ifadelere yer verdi:

        "Çocuklarınızı açık havaya çıkarın. Yürüme, koşma, bisiklet sürme faaliyetleri gün ışıdığında ve açık havada çocuklarımız için bağışıklık sistemini güçlü tutmak açısından çok önemli unsurlar. Ailelerimizin sınav kaygısıyla çocuklarını spordan mahrum bırakma gibi durumları oluyor. Bunu tavsiye etmiyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde kışı geçirmeleri için temiz havada spor yapmalarını kesinlikle öneriyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Bursa'da motosiklet yayaya çarptı
        Bursa'da motosiklet yayaya çarptı
        Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişiye "özel tim" müd...
        Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişiye "özel tim" müd...
        Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla ya...
        Polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, operasyonla ya...
        Bursa'da son 3 yılda 6 uçak kazası; 6 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da son 3 yılda 6 uçak kazası; 6 ölü, 2 yaralı
        Dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı
        Dere üstündeki köprüye bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı
        Bursalı kadın üreticiler devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdı
        Bursalı kadın üreticiler devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdı