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        İznik'te araç hırsızlığına karışan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde oto hırsızlığı olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişinin 41 suç kaydığının bulunduğu ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:41
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        İznik'te araç hırsızlığına karışan firari hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde oto hırsızlığı olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişinin 41 suç kaydığının bulunduğu ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

        Boyalıca Mahallesi'nde 23 Eylül'de anahtarı üzerinde bırakılan aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu aracı Gemlik ilçesinde bularak sahibine teslim etti.

        Olayın şüphelisi E.B. (20), ise düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu kişinin, oto hırsızlığı dahil 41 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

        Hükümlü E.B, adliyede işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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