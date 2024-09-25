İznik'te araç hırsızlığına karışan firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde oto hırsızlığı olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişinin 41 suç kaydığının bulunduğu ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Boyalıca Mahallesi'nde 23 Eylül'de anahtarı üzerinde bırakılan aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu aracı Gemlik ilçesinde bularak sahibine teslim etti.

Olayın şüphelisi E.B. (20), ise düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu kişinin, oto hırsızlığı dahil 41 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.