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        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahiliğin sadece ekonomik hayatın düzenlenmesinde değil toplum hayatının inşasında da önemli bir aktör olduğunu, bireyleri toplumdaki huzur ve adaletin temsilcisi olarak yetiştirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:14
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        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahiliğin sadece ekonomik hayatın düzenlenmesinde değil toplum hayatının inşasında da önemli bir aktör olduğunu, bireyleri toplumdaki huzur ve adaletin temsilcisi olarak yetiştirdiğini söyledi.

        Palandöken, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Ahiliğin gelenekten gelen, idamesi gerekli önemli bir konu olduğunu anlattı.

        Ahiliğin "toplumsal kaynaşma" anlamına geldiğini belirten Palandöken, şöyle konuştu:

        "Ahilik, insanların beslenmesinden üretimine her noktasında dokunan insan demek. Ayakkabıcı olmasa ne giyeceğiz? Terzi olmasa hangi kıyafeti giyeceğiz? Berber olmasa nasıl tıraş olacağız? Fırıncı olmasa nasıl ekmek yapacağız? Bakkal olmasa nasıl yumurtayı alacaksın? Dolayısıyla hayatın içinde olan bir mesele, Bizim yaşam biçimimiz. Yaşam biçimimiz bizim. Ahilik sadece ekonomik hayatın düzenlenmesinde değil, toplum hayatının inşasında da önemli bir aktördür. Bireyleri, toplumdaki huzur ve adaletin temsilcisi olarak yetiştirir. Ne demiş ustası? 'Yetiştirdikten sonra adil ol. Tartında hile yapma. Beğenmediğin bir şeyi bir başkasına yedirme' demiş. Onun için seyahat ederken esnaf, kamyoncular, taksiciler, esnaf lokantasında yemek yersiniz. Niye? Kendi yemediğini bir başkasına yedirmez. Terzi, kendi beğenmediğini bir başkasına giydirmez. Bunun için Ahilik, toplum hayatının inşasında büyük bir öneme sahip."

        Esnafın yaptıkları işlerle ülke ekonomisine katkılar koyduğunu vurgulayan Palandöken, mesleklerin yok olmaması için devlet tarafından korunması gerektiğini dile getirdi.

        Perakende yasası çıkarılmasıyla ilgili çağrısını yineleyen Palandöken, "Dijitalleşecek, tabii ki AVM'ler olacak ama dünyanın her yerinde yapıldığı gibi olacak." dedi.

        - "Ahi Esnaf Beratı" uygulaması

        Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de Ahiliğin geçmişten geleceğe uzanan en önemli değerlerden olduğunu hatırlattı.

        Ticaret Bakanlığı olarak, ticaretin sadece alım satım faaliyetlerinin bütünü olmadığını Ahiliğe yönelik tüm çalışmalarda vurguladıklarını aktaran Şener, "Ticari faaliyetlerin icrası sürecinde, etik ve ahlaki değerlerin gözetilmesine, Ahiliğin gereklerine uygun şekilde hareket edilmesine azami ölçüde önem veriyoruz. Bakanlık olarak, bugüne kadar Ahiliğe yönelik farkındalığının artırılması ve bu değerli felsefenin genç nesillere aktarılması için önemli faaliyetler yürüttük. Ahiliğin gerekliliğine uygun şekilde faaliyet gösteren ticaret erbabına 'Ahi Esnaf Beratı' veriyoruz. Bu uygulamaya yeni başladık." ifadesini kullandı.

        Zor süreçlerde esnafın yanında yer aldıklarını anlatan Şener, esnaf ve sanatkarı yalnızca ekonomi hayatının önemli aktörleri değil, kültürel ve sosyal dokunun yapı taşı olarak gördüklerini belirtti.

        Türkiye'deki 2,2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın her birinin çağın ahisi olduklarını dile getiren Şener, şunları kaydetti:

        "Günümüzde esnaf ve sanatkarların karşılaştığı zorluklar, teknolojik değişimler, geleneksel iş yapma yöntemlerimizi de değişime zorlamaktadır. Ancak unutmamalıyız ki bu zorluklar, yeni fırsatlar da sunmaktadır. Dijitalleşme ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde esnaf ve sanatkarımız işlerini büyütme, geliştirme şansına da sahip olabilmektedir. Esnaf ve sanatkarımızın maziden aldığı manevi zenginlikten uzaklaşmaksızın, ahilik teşkilatına uzanan köklerinden kopmaksızın içinde bulunduğumuz çağın beraberinde getirdiği bilgi sistemleri, e-ticaret, e-ihracat, yapay zeka, bunlar gibi bütün imkanlardan azami ölçüde faydalanmasını yürekten temenni ediyoruz."

        Ahi Evran'ın yapay zekayla oluşturulmuş videosunun izletildiği program, "Ticaretin Ahlakla Buluştuğu Kültür: Ahilik" başlıklı panelle devam etti.

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