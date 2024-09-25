Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar

Bursa'da bir kişinin zorla alıkonulması, darbedilmesi ve kadın kıyafeti giydirilerek görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin yargılanan 5 sanıktan 2'si 5'er yıl, biri 6 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Ozan U. ve eşi Mine U. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları yineleyerek, beraatlerini talep etti.

Sanıklardan Osman U. ve Mine U'yu "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıl, Ozan U'yu aynı suçtan 6 yıl, "hukuki alacağı tahsil amacıyla silahla yaralama"dan 9 ay hapse çarptıran mahkeme heyeti, Volkan K. ve Semih S'nin beraatine karar verdi.

- Olay Yıldırım ilçesinde geçen yıl ekim ayında Ozan U. ile evinin odalarını kiraya veren Mehmet Ö. arasında, evden ayrılmak istediği sırada borç meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında darbedilen Mehmet Ö'ye kadın kıyafeti giydirilerek görüntüleri çekilmiş, sosyal medyada paylaşılmıştı. Mehmet Ö'nün polise ihbarda bulunmasının ardından ev sahibi Ozan U, eşi Mine U, babası Osman U, arkadaşları Volkan K. ve Semih S. gözaltına alınmıştı. Ozan U, Volkan K. ve Semih S. tutuklanmış, diğer 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.