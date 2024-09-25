Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar

        Bursa'da bir kişinin zorla alıkonulması, darbedilmesi ve kadın kıyafeti giydirilerek görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin yargılanan 5 sanıktan 2'si 5'er yıl, biri 6 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir kişinin zorla alıkonulması, darbedilmesi ve kadın kıyafeti giydirilerek görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin yargılanan 5 sanıktan 2'si 5'er yıl, biri 6 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Ozan U. ve eşi Mine U. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar, önceki duruşmalarda yaptıkları savunmaları yineleyerek, beraatlerini talep etti.

        Sanıklardan Osman U. ve Mine U'yu "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıl, Ozan U'yu aynı suçtan 6 yıl, "hukuki alacağı tahsil amacıyla silahla yaralama"dan 9 ay hapse çarptıran mahkeme heyeti, Volkan K. ve Semih S'nin beraatine karar verdi.

        - Olay

        Yıldırım ilçesinde geçen yıl ekim ayında Ozan U. ile evinin odalarını kiraya veren Mehmet Ö. arasında, evden ayrılmak istediği sırada borç meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

        Tartışma sırasında darbedilen Mehmet Ö'ye kadın kıyafeti giydirilerek görüntüleri çekilmiş, sosyal medyada paylaşılmıştı.

        Mehmet Ö'nün polise ihbarda bulunmasının ardından ev sahibi Ozan U, eşi Mine U, babası Osman U, arkadaşları Volkan K. ve Semih S. gözaltına alınmıştı. Ozan U, Volkan K. ve Semih S. tutuklanmış, diğer 2 kişi ise serbest bırakılmıştı.

        "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından dava açılan sanıklardan tutuklu olanlar, yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        O an kamerada! 2 kişi böyle can verdi!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor
        TSYD Bursa Şubesi'nden Bursaspor'a ziyaret
        TSYD Bursa Şubesi'nden Bursaspor'a ziyaret
        51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de başlayacak
        51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de başlayacak
        İznik'te araç hırsızlığına karışan firari hükümlü yakalandı
        İznik'te araç hırsızlığına karışan firari hükümlü yakalandı