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        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:37
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        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 112 kayıtları incelendiğinde sanığın telefon açıkken, "Daha ölmedin mi lan sen?" ifadelerini kullandığının görüldüğünü belirterek, öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

        Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık, olayın tahrik nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürerek, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

        Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı kasım ayına erteledi.

        - Olay

        Geçen yıl haziran ayında Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı.

        Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

        Gözaltına alınan İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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