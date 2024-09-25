Bursa'da damadını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile taraf avukatları katıldı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 112 kayıtları incelendiğinde sanığın telefon açıkken, "Daha ölmedin mi lan sen?" ifadelerini kullandığının görüldüğünü belirterek, öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığını belirtti.
Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Söz verilen sanık, olayın tahrik nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürerek, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.
Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı kasım ayına erteledi.
- Olay
Geçen yıl haziran ayında Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı.
Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.
Gözaltına alınan İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.
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