Bursa'da damadını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 112 kayıtları incelendiğinde sanığın telefon açıkken, "Daha ölmedin mi lan sen?" ifadelerini kullandığının görüldüğünü belirterek, öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

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