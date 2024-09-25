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        GÜNCELLEME - Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişi tutuklandı

        Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:13
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        GÜNCELLEME - Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişi tutuklandı
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        Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi tutuklandı.

        Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Köroğlu Sokağı'nda yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polis ekiplerine de silahla mukavemette bulunan İsmet K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye getirilen zanlı, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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