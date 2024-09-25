Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde fıstık çamlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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