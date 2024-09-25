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        Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 20:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 20:39
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        Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde fıstık çamlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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